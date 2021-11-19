У жовтні 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Європейському союзі зменшилась на 30,3% – до 665 тис. одиниць.

Негативна динаміка на ринку ЄС фіксується вже четвертий місяць поспіль, відзначають в Європейській асоціації автовиробників. Також це був найслабший результат з точки зору обсягів жовтневих продажів.

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Більшість ринків ЄС понесли двозначні збитки, в тому числі чотири найбільших: Італія (-35,7%), Німеччина (-34,9%), Франція (-30,7%) та Іспанія (-20,5). Водночас за перші 10 місяців 2021 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС зросла на 2,2% у порівнянні з попереднім роком. З початку року в регіоні було реалізовано близько 8,2 мільйона нових легкових автомобілів.

Попри падіння продажів в останні місяці, через тривалий вплив кризи поставок напівпровідників, істотне зростання на початку року допомогло зберегти позитивний тренд щодо аналогічного періоду 2020 року.

Попит на нові авто залишається позитивним на трьох з чотирьох ключових ринків ЄС: Італії (+12,7%), Іспанії (+5,6%) і Франції (+3,1%). Проте показники Німеччини з початку року до теперішнього часу погіршилися в порівнянні з минулим роком на 5,2 відсотка.