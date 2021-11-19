В октябре 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Европейском союзе уменьшилось на 30,3% – до 665 тыс. единиц.

Негативная динамика на рынке ЕС фиксируется уже четвертый месяц подряд, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей. Также это был самый слабый результат с точки зрения объемов октябрьских продаж.

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Большинство рынков ЕС понесли двузначные убытки, в том числе четыре крупнейших: Италия (-35,7%), Германия (-34,9%), Франция (-30,7%) и Испания (-20,5). В то же время за первые 10 месяцев 2021 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС выросло на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. С начала года в регионе было реализовано около 8,2 миллиона новых легковых автомобилей.

Несмотря на падение продаж в последние месяцы, из-за длительного влияния кризиса поставок полупроводников, существенный рост в начале года помог сохранить позитивный тренд относительно аналогичного периода 2020 года.

Спрос на новые авто остается положительным на трех из четырех ключевых рынков ЕС: Италии (+12,7%), Испании (+5,6%) и Франции (+3,1%). Однако показатели Германии с начала года к настоящему времени ухудшились по сравнению с прошлым годом на 5,2 процента.