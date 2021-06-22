Америка стрімко відновлюється після наслідків пандемії. Транспортна активність – одна з ознак такого відновлення.

За підсумками квітня 2021 р автомобільний трафік в Сполучених Штатах збільшився на 55% в річному зіставленні. Це свідчить про те, що все більше американців відновлюють ділові та туристичні поїздки.

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Федеральне управління шосейних доріг повідомило, що за звітний період автомобілісти США проїхали 256,5 млрд миль, що на 90,6 млрд миль більше, ніж в квітні 2020 р. При цьому з урахуванням сезонних коливань поїздки в квітні скоротилися на 4,7%, або на 12,3 млрд миль, в порівнянні з березнем 2021 р.

Триваючий вплив пандемії на сумарний пробіг відбивається в тому, що автомобілісти США в квітні 2021 р проїхали на 20 млрд миль менше в порівнянні з квітнем 2019 р. Галузеві оглядачі пов'язують це з тим, що багато американців як і раніше працюють з дому і лише зрідка заходять в офіси.

За весь 2020 р дорожній трафік в США скоротився на 430 млрд миль - до 2,83 трлн миль (-13,2%). Це найнижчий річний показник з 2001 р.

В цілому, подорожі, в тому числі повітряним транспортом і транзитом, починають набирати обертів - все більше американців повертаються в офіси, відправляються на відпочинок або в ділові поїздки.