Америка стремительно восстанавливается после последствий пандемии. Транспортная активность – один из признаков такого восстановления.

По итогам апреля 2021 года автомобильный трафик в Соединенных Штатах увеличился на 55% в годовом сопоставлении. Это свидетельствует о том, что все больше американцев восстанавливают деловые и туристические поездки.

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Федеральное управление шоссейных дорог сообщило, что за отчетный период автомобилисты США проехали 256,5 млрд миль, что на 90,6 млрд миль больше, чем в апреле 2020 года. При этом с учетом сезонных колебаний поездки в апреле сократились на 4,7%, или на 12,3 млрд миль, по сравнению с мартом 2021 года.

Продолжающееся влияние пандемии на суммарный пробег отражается в том, что автомобилисты США в апреле 2021 года проехали на 20 млрд миль меньше по сравнению с апрелем 2019 года. Отраслевые обозреватели связывают это с тем, что многие американцы по-прежнему работают из дома и только изредка заходят в офисы.

За весь 2020 год дорожный трафик в США сократился на 430 млрд миль – до 2,83 трлн миль (-13,2%). Это самый низкий годовой показатель с 2001 года.

В целом, путешествия, в том числе воздушным транспортом и транзитом, начинают набирать обороты – все больше американцев возвращаются в офисы, отправляются на отдых или в деловые поездки.