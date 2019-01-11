Середня ціна зрідженого газу в роздрібній мережі стала нижче 13 грн/л і досягла рівня травня минулого року. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку.

Мережі ОККО і WOG поступилися на 6 коп. до 13,30 і 13,28 грн/л відповідно. З великих мереж на 13-27 коп. знизили ціну "Приват" ("Авіас", "Укрнафта" та ін.), AMIC, Shell і "БРСМ-Нафта". Також на 5-30 коп/л автогаз подешевшав в "Татнефть-АЗС-Україна", "Надія", "Род-Ник", SKY, SUN OIL, Mango і "Татнефть-АЗС-Україна".

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У підсумку з листопада минулого року, коли ціна досягав піку 16,40 грн/л, падіння склало 3,45 грн або 21%.

Раніше аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн відзначав, що на роздрібному ринку зберігається потенціал для більш істотного падіння.

"Падіння в роздробі стримується великими запасами на ринку. Оператори, які встигли оновити запаси, найближчим часом почнуть більш агресивно знижувати ціни. Спочатку під виглядом акцій і знижок за картками, потім – на стелі", – вважає А. Куюн.

За оцінками аналітика, рівень закупівельних цін на сьогоднішній день створює потенціал для зниження роздробу до 11 грн/л.