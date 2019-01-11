Средняя цена сжиженного газа в розничной сети стала ниже 13 грн/л и достигла уровня мая прошлого года. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Сети ОККО и WOG уступили 6 коп. до 13,30 и 13,28 грн/л соответственно. Из крупных сетей на 13–27 коп. снизили цену "Приват" ("Авиас", "Укрнафта" и проч.), AMIC, Shell и "БРСМ-Нафта". Также на 5–30 коп./л автогаз подешевел в "Татнефть-АЗС-Украина", "Надежда", "Род-Ник", SKY, SUN OIL, Mango и "Татнефть-АЗС-Украина".

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В итоге с ноября прошлого года, когда цена достигал пика 16,40 грн/л, падение составило 3,45 грн или 21%.

Ранее аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

"Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом — на стеле", — считает А. Куюн.

По оценкам аналитика, уровень закупочных цен на сегодняшний день создает потенциал для снижения розницы до 11 грн/л.