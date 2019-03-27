Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла за добу на 18 коп./л до 12,22 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

На ОККО і WOG автогаз подорожчав на 20 коп., до 12,59-12,60 грн/л. У мережі "Привату" ("Укрнафта", "Авіас", ANP та ін., всього 505 станцій з газовими модулями) ціна піднялася в середньому на 28-38 коп./л, до 12,15 грн/л.

Читайте також: Лімузин Путіна не пустили в Європу – названа причина

Ціни також зросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Паралель", "Надія", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL і Mango на 7-30 коп./л.

Нагадаємо, оптові ціни ЗВГ почали підвищуватися з 18 лютого. За цей період вони збільшилися на 4580 грн/т або 22,7%. Роздрібна ціна автогазу з кінця лютого зросла на 1,75 коп./л або на 14,5%.