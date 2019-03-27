Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 18 коп./л до 12,22 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 20 коп., до 12,59–12,60 грн/л. В сети "Привата" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 28–38 коп./л, до 12,15 грн/л.

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Цены также выросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL и Mango на 7–30 коп./л.

Напомним, оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. За этот период они увеличились на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля возросла на 1,75 коп. /л или на 14,5%.