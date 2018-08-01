Ви не повірите, але деякі компанії готові випустити автономні автомобілі на дороги загального користування вже у цьому році. Навіть існує приблизний рейтинг черговості виведення робомобілів у маси.

Автономні автомобілі, які дехто вважає невизначено віддаленим майбутнім, вже безшумно (на електротязі) під'їхали прямо до доріг загального користування. І мова йде не про поодинокі тести на обмеженому просторі, а фактично про масове вторгнення. Воно може початися вже… у цьому році. У всякому разі, за оцінками експертів компанії Navigant Research і Blumberg. Але найнесподіваніше, що найближчий до досягнення цієї мети зовсім не автомобільний гігант.

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За прогнозами Navigant Research, вже до кінця цього року автомобілі 4 рівня автономності може масово використовувати в таксі і для каршерінга компанія Waymo, яка належить Google. І її робомобілі пересуваються по Гугл-картах.



Автомобільний гігант, звісно, теж є. Він буквально дихає Waymo в потилицю. І це – General Motors (GM). GM також має намір надавати автономні транспортні засоби для спільного використання через сервіс під назвою Cruise Anywhere.

Тут уже в реальному часі випробовується платформа, яка відстежує автономні транспортні засоби, перевіряє, чи зайняті вони, і рівні заряду їх батарей. А також може взяти на себе керування транспортними засобами в разі виникнення надзвичайної ситуації та відправити робомобіль на замовлення за допомогою програми Cruise.



І все це вже сьогодні відбувається в окрузі Нью-Йорк і в Сан-Франциско. Хоча, і в разі з Waymo, і у GM автономні транспортні засоби поки, як і раніше, потребують людей за кермом для забезпечення безпеки, а також паралельно можуть дистанційно керуватись з диспетчерського пункту.



На сьогоднішній день 180 робомобілів GM на базі Chevrolet Bolt розвозять співробітників компанії по Сан-Франциско. І передбачається, що саме тут вже весною 2019-го ці автомобілі стануть доступні для загального користування. Ціна звичайного електромобіля Chevrolet Bolt – в районі $35 тис. Автономний варіант коштує близько $200 тис., з яких близько $30 тис. обходиться тільки один лідар.

На думку аналітиків Navigant Research, не дивлячись на обіцянку Waymo, масово запустити свої автономні авто вже до кінця цього року, GM може це зробити раніше. Адже у автогіганта є великий досвід в обслуговуванні автомобілів.



У компанії Blumberg склали власний рейтинг компаній-лідерів не тільки по створенню, але і з виведення робомобілів для загального користування.



Тут впевнені, що Waymo все-таки на рік випередить GM. У січні Waymo домовилась про закупівлю тисяч мікроавтобусів Chrysler Pacifica. Їх обладнають датчиками, які можуть бачити на 100 метрів в будь-якому напрямку. Скоро в парк додадуть 20 000 Jaguar I-Pace. Безпілотники Waymo сьогодні їздять в 25 містах і на автомагістралях США, і проїжджають понад 5 мільйонів кілометрів на рік. У минулому році у Waymo було три зіткнення на більш ніж 350 000 миль, а у GM – 22 на 132 000 миль.

GM буде використовувати Chevrolet Bolt без керма і педалей. Але тільки в наступному році. У будь-якому випадку, на сьогоднішній день лідери – саме ці компанії. Решта – більш обережні і орієнтуються на 2020 рік або пізніше.

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На третьому місці в світі (на сьогоднішній день) і на першому в Європі – Daimler. Mercedes-Benz почав ставити адаптивний круїз-контроль на свій флагманський седан S-класу ще в кінці 1990-х років. Сьогодні звичайні моделі Mercedes з Intelligent Drive наближаються до реального автономного водіння. Робомобілі МВ мають 4-й і навіть 5-й рівень автономності. А це означає, що їм не потрібно рульове колесо і педалі. Тестуються мікроавтобуси V-Класу недалеко від Штутгарта. Виїзд на дороги загального користування – 2020 й рік.



На четвертій позиції – компанія Aptiv, колишній Delphi Automotive. Вона тестує послуги автономного таксі в Сінгапурі з 2016 року і планує запустити їх масово в 2021 році. Aptiv працює з автомобілями Audi AG і Bayerische Motoren Werke AG (BMW) для розробки своїх технологій.

Наступна позиція у Zoox Inc., яка тестує робомобілі на базі Toyota Highlander. На тих же маршрутах, що і GM, але не тільки в містах, а й на швидкісних магістралях. Компанія планує підготувати свою машину для перевезення пасажирів у 2020 році.



У числі лідерів і альянс RenaultNissan. Вони продали більше автомобілів з адаптивною безпекою, ніж будь-хто інший. Система ProPilot від Nissan зупиняє автомобіль, якщо транспортний засіб попереду активно гальмує і утримує автомобіль на своїй смузі. Ця система була розроблена на шляху до повної автономної системи. Прямо зараз, Nissan тестує повністю автономний автомобіль в Пало-Альто, штат Каліфорнія.

У березні Nissan протестував електричний Leaf з автопілотом в Йокогамі. Renault зробить те ж саме в цьому році в передмісті Парижа з електричним Renault Zoe. А нещодавно Renault продемонстрував автономний концепт Symbioz, який може пересуватися зі швидкістю більше 100 км/г. Автомобіль як і раніше вимагає, щоб водій включав автономний режим, після чого рульове колесо забирається.



Французько-японський конгломерат планує випробувати безпілотник на дорозі близько 2020 року. Цей автомобіль буде знаходитися на автомагістралях, що потребують лише тимчасового втручання водія. А до 2022 року, RenaultNissan буде мати у своєму розпорядженні повністю автономні автомобілі для доріг загального користування.



Audi вже має найбільш просунутий автономний автомобіль для продажу – А8. Автомобіль з Jam Pilot використовує Lidar, щоб бачити дорогу, і дозволяє водіям повністю прибрати руки з рульового колеса на швидкості до 37 миль на годину. Audi, яка працює з Nvidia, націлюється на повністю автономний автомобіль до 2020 року; досягнення рівня 4 – в 2021 році.

BMW має парк з близько 40 автомобілів, які можуть їздити на автономному рівні 4. Автомобілі їздять по Мюнхену і у Каліфорнії. Повністю автономні автомобілі розробили з партнером Intel Corp., який придбав виробника датчиків Mobileye, а також – з німецьким виробником комплектуючих Continental AG. Fiat Chrysler Automobiles NV нещодавно приєднався до цього партнерства, яке до 2021 року планує впровадити ці технології на серійних моделях.



Toyota ще в 1999 році почала розвивати технологію автономної парковки і встановила її у Prius в Японії в 2003 році. Це дозволяло автомобілю припаркуватися без втручання водія. Зараз японський автовиробник готується зробити робомобіль, який публічно дебютує на Олімпійських іграх у Токіо в 2020 році. Він буде працювати там в якості шаттла.

Ford отримує свої автономні технології від компанії Argo AI – компанії штучного інтелекту в Піттсбурзі. В даний час Ford тестує седан Fusion третього покоління з технологією Argo. Планується, що в 2021 році з'являться автомобілі з автономним рівнем 4.



У числі передових компаній також Volvo, Hyundai. Багато коштів вкладають в автономні технології Uber і Tesla. Перспективною вважається також китайська Baidu, яка будує робомобілі на базі Chery і співпрацює з BAIC Group.



Зразкові терміни появи автономних автомобілів на дорогах загального користування

2018 р – Waymo

2019 р – General Motors

2020 р – Daimler

2021 р – Aptiv

2021 р - Zoox Inc.

2021 р - Audi

2021 р - BMW

2022 р – Renault-Nissan

Після 2022 – Toyota, Ford

Цікаво, що польові випробування показують, що автономні автомобілі вже досить успішно і правильно реагують на пішоходів та інші авто. А ось з велосипедистами у них поки проблеми.



Для клієнтів автономного сервісу нічого незвичайного не відбудеться. Вони точно так само, як і зараз, зможуть викликати таксі, через мобільний додаток на своєму смартфоні. Тільки приїде до них робомобіль, в якому не буде ні керма, ні педалей. Для управління поїздкою всередині автономного авто будуть планшети. І ще буде кнопка для зупинки при надзвичайній ситуації.

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Як швидко все розвивається, можна побачити на прикладі компанії Cruise, яку лише рік тому купив GM. Тоді там працювало 40 осіб, сьогодні – 740. У минулому році за Cruise заплатили $1 млрд., сьогодні компанія оцінюється у $11 млрд. Тобто, з автономними автомобілями може відбутися те, що написано на дзеркалах заднього виду: об'єкт може виявитися значно ближче, ніж здається. І автономне майбутнє цілком може наступити набагато раніше, ніж ви собі уявляєте.