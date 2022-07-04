В ООН прийняли рішення про підвищення ліміту максимальної швидкості для легкових транспортних засобів які керуються автопілотом.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) оголосила про підвищення поточного ліміту швидкості для автономних транспортних засобів. Автомобілі без водіїв зможуть їздити удвічі швидше – обмеження піднято з 60 км/год до 130 км/год. Нові правила набудуть чинності з січня 2023 року.

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Поправка була прийнята Всесвітнім форумом з гармонізації правил транспортних засобів і поширюється на легкові та легкі транспортні засоби. Поправка також дозволяє транспортним засобам виконувати автоматичну зміну смуги руху.

Робоча група з автоматизованих/автономних і підключених транспортних засобів (GRVA) розробила поправку та керувалася структурою ЄЕК ООН щодо автоматизованих/автономних транспортних засобів. Зміна ґрунтується на досвіді, набутому країнами після прийняття Регламенту ООН щодо автоматизованих систем утримання смуги руху (ALKS), який став першим обов’язковим міжнародним регламентом щодо автономних транспортних засобів третього рівня у червні 2020 року.