В ООН приняли решение о повышении лимита максимальной скорости для легковых транспортных средств, управляемых автопилотом.

Организация Объединенных Наций объявила о повышении текущего лимита скорости для автономных транспортных средств. Автомобили без водителей смогут ездить вдвое быстрее – ограничение поднято с 60 км/ч до 130 км/ч. Новые правила вступят в силу с января 2023 года.

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Поправка принята Всемирным форумом по гармонизации правил транспортных средств и распространяется на легковые и легкие транспортные средства. Поправка также позволяет транспортным средствам производить автоматическое изменение полосы движения.

Рабочая группа по автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA) разработала поправку и руководствовалась структурой ЕЭК ООН по автоматизированным/автономным транспортным средствам. Изменение основывается на опыте, приобретенном странами после принятия Регламента ООН по автоматизированным системам удержания полосы движения (ALKS), который стал первым обязательным международным регламентом автономных транспортных средств третьего уровня в июне 2020 года.