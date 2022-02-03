Японский автопроизводитель говорит, что подобные способности нужны каждому автомобилю с системой автономного управления, ведь способность работать, как положено, при экстремальных условиях должна быть обязательной для беспилотников. Движение в контролируемом заносе – отличная возможность проверить работоспособность автопилота.

Исследовательский институт Toyota (Toyota Research Institute, TRI) продемонстрировал дрифтовый заезд спорткара с системой автономного управления на закрытой трассе. И хотя “первый в мире автономный дрифт” может казаться лишь рекламным трюком, Toyota воспринимает его очень серьезно и видит перспективы для создания более безопасных беспилотных систем.

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Экспериментальный спорткар Toyota Supra сочетает в себе множество передовых технологий, включая нелинейную модель предполагаемого управления TRI, чтобы управлять транспортным средством за пределами контроля. Программное обеспечение Toyota рассчитывает новую траекторию каждые 50 миллисекунд, чтобы элегантно скользить по трассе.

“Цель TRI — использовать передовые технологии, которые дополняют и усиливают людей, а не заменяют их”, — сказал Авинаш Балачандран, старший менеджер по исследованию вождения, ориентированного на человека. “С помощью этого проекта мы расширяем области, в которых автомобиль сохраняет управляемость, чтобы дать обычным водителям инстинктивные рефлексы профессионального гонщика, чтобы они могли справиться с самыми сложными чрезвычайными ситуациями и обезопасить людей на дороге”.

Фото: первый в мире беспилотный дрифт / Toyota

Toyota сотрудничала с Лабораторией динамичного дизайна Стэнфордского университета и специалистами по производительности GReddy, а также привлекла к участию в эксперименте профессионального дрифтера Кена Гуши. Toyota заявляет, что хочет предоставить каждому водителю такой же уровень контроля на дороге, которым владеет Гуши.

Для заезда использовалась специально настроена Supra с компьютерным управлением, дроссельной заслонкой, перемещением сцепления, последовательной трансмиссией и индивидуальным торможением колес. Также техническая часть была модифицирована так же, как это обычно делается для боевых машин чемпионата Formula Drift.