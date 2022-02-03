Японський автовиробник каже, що подібні здібності потрібні кожному автомобілю з системою автономного управління, адже здатність працювати, як належить, за екстремальних умов має бути обов'язковою для безпілотників. Рух у контрольованому заносі – чудова можливість перевірити працездатність автопілота.

Дослідницький інститут Toyota (Toyota Research Institute, TRI) продемонстрував дріфтовий заїзд спорткара з системою автономного управління на закритій трасі. І хоча “перший у світі автономний дріфт” може здаватись лише рекламним трюком, Toyota сприймає його дуже серйозно та вбачає перспективи для створення більш безпечних безпілотних систем.

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Експериментальний спорткар Toyota Supra поєднує в собі багато передових технологій, включаючи нелінійну модель передбачуваного керування TRI, щоб керувати транспортним засобом за межами контролю. Програмне забезпечення Toyota розраховує нову траєкторію кожні 50 мілісекунд, щоб елегантно дріфтувати трасою.

“Мета TRI — використовувати передові технології, які доповнюють і підсилюють людей, а не замінюють їх”, — сказав Авінаш Балачандран, старший менеджер з дослідження водіння, орієнтованого на людину. “За допомогою цього проєкту ми розширюємо області, в яких автомобіль зберігає керованість, щоб дати звичайним водіям інстинктивні рефлекси професійного гонщика, аби вони могли впоратися з найскладнішими надзвичайними ситуаціями та убезпечити людей на дорозі”.

Фото: перший у світі безпілотний дріфт / Toyota

Toyota співпрацювала з лабораторією динамічного дизайну Стенфордського університету та спеціалістами з продуктивності GReddy, а також залучила до участі в експерименті професійного дріфтера Кена Гуші. Toyota заявляє, що хоче надати кожному водієві такий же рівень контролю на дорозі, яким володіє Гуші.

Для заїзду використовувалась спеціально налаштована Supra з комп’ютерним керуванням, дросельною заслінкою, переміщенням зчеплення, послідовною трансмісією та індивідуальним гальмуванням коліс. Також технічна частина була модифікована так само, як це зазвичай робиться для бойових машин чемпіонату Formula Drift.