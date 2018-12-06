Пока сотни тысяч украинцев пытаются разобраться, какие документы нужны, чтобы, согласно новому закону растаможить "евробляхи" по льготному тарифу, на Волынской таможне нашли новый способ снижения таможенных платежей при импорте машин.

Чтобы снизить таможенные платежи при импорте автомобиля, нужно достаточно существенно занизить его стоимость.

Для этой цели у таможенников и участвующих в схемах брокеров всегда был существует набор объяснений. Например, что данный автомобиль – после ДТП, имеет повреждения. Повреждения могут быть как реальные, так в только в таможенной декларации. Конечно, если подкрепитьт эти “повреждение” дополнительными 200-300 долларами.

Но в последнее время проворачивать ее стало все сложнее. Дело в том, что таможенники при оформлении автомобиля должны делать его фотографии. А прокуратура после летнего конфликта с таможней внимательно следит за соблюдением всех требований закона. Поэтому рядовые таможенники, чьими руками обычно и реализуются схемы, просто отказываются в них участвовать. Оформление из-за этого буксует, а доходы падают.

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Теперь цена на ввозимый б/ушный автомобиль должна проверяться в сервисе SCHWACKENET. С этой целью для таможен был приобретен платный доступ к сервису, а на каждой таможне определен человек, который имеет логин и пароль для входа в систему. Казалось бы, проблем быть не должно, все используют одну базу цен на автомобили, и разница между таможенными платежами должна быть минимальной во всех регионах.

Однако оказалось, что на Волынской таможне импортировать автомобили на 20%-30% дешевле, чем по всей Украине.

Причина этого в том, что там используют не немецкую, а швейцарскую версию сервиса SCHWACKENET. А в ней цены на машины примерно на 20% -30% ниже.

В результате за последний месяц оформление автомобилей на других таможнях страны или вообще остановилось, или идет небольшими объемами. Поскольку импортерам выгодней оформить импортный автомобиль на Волыни.

Оформлять по льготным ценам автомобили на Волынской таможне имеют право только согласованные с руководством брокерские компании: ООО "АВТО-ДОМ-Ю", ООО "А-2", ООО "Марэм Украина", ООО "ВЕСТ БРОК", ООО "ВОЛИНЬБРОКСЕРВИС", ООО "ЗАХИДАВТОЕКСПРЕС", ООО "РЕЙД СМАРТ" ООО "ПРОМЛЕГАЛ", ООО "ЛКИ ГРУПП", ООО "ЛИНКОРД ЛТД", ООО "КАСТОМС ПРОСВЕТ КАМПАНИ", ООО "Касма", ООО "КЭПИТАЛ ВАЙТ", ООО "А-СТАНДАРТ", ООО "УКРАВТОЛЕНД", ООО "ТРАНС БРОК ", ООО" ЛИДЕР АВТО ЗАПАД", ООО "АВТОМАНИЯ ЗАПАД". И это только небольшая часть предприятий, задействованных в схеме "Шваке".

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