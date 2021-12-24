Падіння продажів зумовлено перебоями у постачанні нових автомобілів через брак напівпровідників для їх виробництва.

Автомобільний ринок Франції в листопаді знизився на 3,2%. Було продано усього 121 995 машин. Таким чином, негативна динаміка фіксується шостий місяць поспіль.

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За підсумками одинадцяти місяців 2021 року реалізація нових автомобілів у цій країні склала 1 млн. 500 тис. 887 одиниць (+2,5%).

За даними, французької торгової палати (CCFA), лідером французького ринку в листопаді став Peugeot, що знизив реалізацію на 22,6% до 19 589 машин. Друге місце займає Renault з показником 18 947 проданих автомобілів (-10,9%). Реалізація Citroen склала 13172 машини, що на 14,7% більше у порівнянні з минулим роком. Далі йде Dacia, продажі якої збільшилися на 66,6% до 11 085 автомобілів. Замикає п'ятірку лідерів цього разу Toyota, чиї дилери продали 7064 машини (+1,9%).