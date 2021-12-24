Падение продаж обусловлено перебоями в поставке новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 3,2%. Было продано всего 121 995 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд.

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По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 миллион 500 тысяч 887 единиц (+2,5%).

По данным, французской торговой палаты (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, снизивший реализацию на 22,6% до 19 589 машин. Второе место занимает Renault с показателем 18 947 проданных автомобилей (-10,9%). Реализация Citroen составила 13 172 машины, что на 14,7% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Dacia, продажи которой увеличились на 66,6% до 11 085 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры продали 7 064 машины (+1,9%).