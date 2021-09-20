Во Франции продолжают устанавливать ограничения скорости, которые многим кажутся абсурдными.

Так, в Лионе и Бордо водители транспортных средств смогут ездить не быстрее 30 км/ч.

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Одним из важнейших факторов эксперты называют потенциальное повышение средней скорости, которая сегодня из-за постоянных заторов не превышает 20 км/ч. В Бордо новые правила начнут действовать уже с 1 января 2022 года, в Лионе – с 1 марта.

Между тем, на некоторых улицах этих городов все таки можно будет ездить со скоростью 50 километров в час. К слову, в Париже аналогичные исключения применяются на Елисейские поля и окружную магистраль.

В Украине урбанисты также лоббируют снижение максимальной скорости в населенных пунктах и городах. Водители в подавляющем большинстве выступают против таких нововведений.