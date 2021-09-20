У Франції продовжують встановлювати обмеження швидкості, яку багатьом здаються абсурдними.

Так, в Ліоні та Бордо водії транспортних засобів зможуть їздити не швидше 30 км/год.

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Одним з найважливіших факторів експерти називають потенційне підвищення середньої швидкості, яка сьогодні через постійні затори не перевищує 20 км/год. У Бордо нові правила почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року, в Ліоні – з 1 березня.

Тим часом, на деяких вулицях цих міст все таки можна буде їздити зі швидкістю 50 кілометрів на годину. До слова, в Парижі аналогічні винятки застосовуються на Єлисейські поля і окружну магістраль.

В Україні урбаністи також лобіюють зниження максимальної швидкості в населених пунктах і містах. Водії, у переважній більшості, виступають проти таких нововведень.