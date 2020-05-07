Продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів в Литві за підсумками квітня знизилися (у порівнянні з результатом річної давності) на 67,3% до 1603 одиниць.

Такі попередні дані повідомляє портал AutoTyrimai, посилаючись на вихідні цифри, надані Державним підприємством “Регітра”.

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При цьому ринок легкових автомобілів впав на 68,8% до 1388 шт., А LCV - на 53,6% до 215 шт. Експерти пояснюють це наслідками пандемії коронавируса (COVID-19). Найгіршим для автобізнесу Литви в минулому місяці називається день 14 квітня, коли в країні було зареєстровано всього 26 машин.

П'ятірку марок-лідерів на литовському авторинку в березні очолює Fiat, який реалізував 515 автомобілів. За нею йдуть Toyota (266 шт.), Volkswagen (136 шт.), Skoda (85 шт.) І Renault (71 шт.). З преміальних брендів лідирує BMW, який реалізував 49 автомобілів.

У модельному рейтингу минулого місяця в сегменті легкових на першому місці був Fiat 500 (336 шт.), На другому - Toyota RAV4 (114 шт.), На третьому - Fiat Tipo (70 шт.). Серед легких комерційних найпопулярнішими були Fiat Doblo (99 одиниць) і Renault Master (20). Експерти також відзначили, що в квітні в країні було зареєстровано два невеликих електрокара Goupil G4.

В цілому з початку року (за січень - квітень) в Литві було придбано 13 312 нових автомобілів, що на 18,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (16 412 шт.).

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