Вплив карантинних заходів відчувається не лише в сегменті легкових автомобілів. Продажі комерційної техніки також суттєво зменшились.

У квітні на українському ринку було реалізовано і зареєстровано 519 нових комерційних автомобілів, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з минулим роком квітневі реєстрації вантажних і спец. автомобілів знизилися майже на 40 відсотків.

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Нагадаємо, в умовах карантину сервісні центри МВС проводять реєстрацію тільки тих нових комерційних автотранспортних засобів, які використовуються для забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури, а саме – для медичних установ, комунальних господарств, хіміко-фармацевтичної промисловості тощо.

Найчастіше в звітному місяці, як і роком раніше, реєструвалися автомобілі марки Renault, продажі яких в Україні впали на 37% до 139 шт. Зберіг друге місце, при 55-відсотковому зниженні реєстрацій, Fiat, який закінчив місяць з результатом 58 авто. На третю позицію з десятої піднявся Citroen – 54 машини. Відносно минулого року квітневі реєстрації автомобілів цієї марки виросли більш ніж в 2 рази.

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На четвертій позиції рейтингу Ford, який поповнив український автопарк 44 новими комерційними автомобілями (на 18% менше, ніж роком раніше). Також в ТОП-5 місяця потрапила ще одна французька марка – Peugeot, що реалізувала на українському ринку 36 автомобілів (-22%).

Всього з початку року в Україні було зареєстровано трохи більше 2,6 тис. нових комерційних авто, що на 22% менше, ніж за аналогічний період 2019 р.

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