Влияние карантинных мероприятий ощущаются не только в сегменте легковых автомобилей. Продажи коммерческой техники также существенно уменьшились.

В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 519 новых коммерческих автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлым годом апрельские регистрации грузовых и спец. автомобилей снизились почти на 40 процентов.

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Напомним, в условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только тех новых коммерческих автотранспортных средств, которые используются для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно – для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, химико-фармацевтической промышленности.

Чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в Украине упали на 37% до 139 шт. Сохранил второе место, при 55-процентном снижении регистраций, Fiat, который закончил месяц с результатом 58 авто. На третью позицию с десятой поднялся Citroen – 54 машины. Относительно прошлого года апрельские регистрации автомобилей этой марки выросли более чем в 2 раза.

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На четвертой позиции рейтинга Ford, который пополнил украинский автопарк 44 новыми коммерческими автомобилями (на 18% меньше, чем годом ранее). Также в ТОП-5 месяца попала еще одна французская марка Peugeot, которая реализовала на украинском рынке 36 автомобилей (-22%).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано чуть более 2,6 тыс. новых коммерческих авто, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

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