Криза напівпровідників та паніка навколо короновірусу завдали дуже серйозних ударів найбільшим авторинкам світу. Німеччина також постраждала.

Авторинок Німеччини в листопаді скоротився на 31,7% і склав 198 258 машини. Як зазначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), негативна динаміка фіксується п’ятий місяць поспіль, що зумовлено постійними перебоями у постачанні нових автомобілів через брак напівпровідників для їх виробництва.

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За підсумками одинадцяти місяців 2021 року реалізація нових автомобілів у Німеччині становила 2 млн 394 тис. 502 одиниці (-8,1%).

Згідно з даними, отриманими в Федеральному транспортному агентстві Німеччини (KBA), маркою, що найкраще продається на німецькому ринку, став Volkswagen, який у листопаді реалізував 28561 машину (-42,1%). На другому місці йде Mercedes-Benz, який знизив продажі на 37,4% до 20586 одиниць. Третій рядок займає BMW, чий результат становив 16738 автомобілів (-31,8%). Замикають п’ятірку лідерів Opel (13063 шт. -28,8%) і Audi (10548 шт. -44,9%).