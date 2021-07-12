Продажі автомобілів в Китаї впали на 12,4% в червні в порівнянні з торішніми показниками, оскільки глобальний дефіцит напівпровідників вдарив по виробництву автомобілів на найбільшому ринку планети.

За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), в червні загальний обсяг продажів склав 2,02 млн автомобілів. У період з січня по червень в країні було продано 12,89 млн автомобілів, що на 25,6% більше, ніж роком раніше.

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Чень Шихуа, чиновник CAAM, заявив ЗМІ, що глобальний дефіцит поставок автомобільних чіпів сильно вдарив по виробництву минулого місяця, але, з огляду на загальне відновлення економіки, CAAM як і раніше помірно позитивно ставиться до перспектив внутрішнього автомобільного ринку.

Продажі транспортних засобів на нетрадиційних джерелах енергії (NEVs), включаючи електромобілі, бензиново-електричні гібриди і автомобілі на водневих паливних елементах, зберегли сильний імпульс, підскочивши на 139,3% до 256 тис. одиниць, проданих в минулому місяці.

Виробники, такі як Nio Inc, Xpeng Inc, і BYD розширюють виробничі потужності в Китаї, отримуючи урядову підтримку на тлі політики просування “екологічних” транспортних засобів для скорочення забруднення навколишнього середовища. Очікується, що в найближчі п’ять років щорічні продажі NEV в Китаї зростуть більш ніж на 40%, повідомив CAAM минулого місяця.