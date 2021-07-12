Продажи автомобилей в Китае упали на 12,4% в июне по сравнению с прошлогодними показателями, поскольку глобальный дефицит полупроводников ударил по производству автомобилей на крупнейшем рынке планеты.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в июне общий объем продаж составил 2,02 млн автомобилей. В период с января по июнь в стране было продано 12,89 млн автомобилей, что на 25,6% больше, чем годом ранее.

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Чэнь Шихуа, чиновник CAAM, заявил СМИ, что глобальный дефицит поставок автомобильных чипов сильно ударил по производству в прошлом месяце, но, учитывая общее восстановление экономики, CAAM по-прежнему умеренно позитивно относится к перспективам внутреннего автомобильного рынка.

Продажи транспортных средств на нетрадиционных источниках энергии (NEVs), включая электромобили, бензиново-электрические гибриды и автомобили на водородных топливных элементах, сохранили сильный импульс, подскочив на 139,3% до 256 тыс. единиц, проданных в прошлом месяце.

Производители, такие как Nio Inc, Xpeng Inc, и BYD расширяют производственные мощности в Китае, получая правительственную поддержку на фоне политики продвижения "экологических" транспортных средств для сокращения загрязнения окружающей среды. Ожидается, что в ближайшие пять лет ежегодные продажи NEV в Китае вырастут более чем на 40%, сообщил CAAM в прошлом месяце.