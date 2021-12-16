Кризис полупроводников и паника вокруг коронавируса нанесли очень серьезные удары крупнейшим авторынкам мира. Германия тоже пострадала.

Авторынок Германии в ноябре сократился на 31,7% и составил 198 258 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, что обусловлено постоянными перебоями в поставке новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

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По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 394 тыс. 502 единицы (-8,1%).

Согласно данным, полученным в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), маркой, которая лучше всего продается на немецком рынке, стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 28 561 машину (-42,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, который снизил продажи на 37,4% до 20 586 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 16 738 автомобилей (-31,8%). Замыкают пятерку лидеров Opel (13 063 шт., -28,8%) и Audi (10 548 шт., -44,9%).