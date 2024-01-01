Авторинок Польщі зростає 21 місяць поспіль

За даними focus2move, серпневі продажі нових легковиків у Польщі зросли (21-й місяць поспіль) до 36,7 тис. од. (+1,2%). З початку року поляки придбали 358 тис. нових авто, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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Лідером польського ринку залишається Toyota, на рахунку якої 62,7 тис. продажів нових авто (+17,5%). Другий результат у Skoda – 39,9 тис. од. (+17,8%). На третьому місці Kia з 24,9 тис. авто (+6%). Також у ТОП-5 марок потрапили: Renault – 24,5 тис. од. (+76,9%) та Volkswagen – 23,5 тис. од. (+10,8%). Бестселером польського ринку став автомобіль Toyota Corolla.