Авторынок Польши растет 21 месяц подряд

По данным focus2move, августовские продажи новых легковушек в Польше выросли (21-й месяц подряд) до 36,7 тыс. ед. (+1,2%). С начала года поляки приобрели 358 тыс. новых авто, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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Лидером польского рынка остается Toyota, на счету которой 62,7 тыс. продаж новых авто (+17,5%). Второй результат у Skoda – 39,9 тыс. ед. (+17,8%). На третьем месте Kia с 24,9 тыс. авто (+6%). Также в ТОП-5 марок попали: Renault – 24,5 тыс. ед. (+76,9%) и Volkswagen – 23,5 тыс. ед. (+10,8%). Бестселлером польского рынка стал автомобиль Toyota Corolla.