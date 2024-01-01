Український авторинок у лютому скоротився на 20%

Як повідомляє AUTO-Consulting, в лютому зусиллями всіх автодилерів в Україні вдалося реалізувати 4,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж торік. Такий результат вплинув і на показники за 2 місяці, де теж спостерігається падіння на 13,6%.

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Причому, падіння серед нових електромобілів ще масштабніше. Так, у лютому попит на "електрички" скоротився взагалі на 37%, а частка авто BEV на ринку нових легкових авто становила лише 15,6%. Торік вона була на позначці 20%, а за підсумками 2 місяців 2024 року сягала 21,6%.

Отже, маємо поки від'ємний результат на авторинку за 2 місяці. Це вже спричинило зміни і серед Топ-20 автомобільних брендів. Авторинок поки що рухається по тренду 2017 року.

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Найбільше падіння відбулося в сегменті так званих "бюджетних авто - Low cost". Їх у лютому недорахувалися майже на 54%. Знизилися на 20% і продажі автомобілів середнього цінового діапазону.

Лідерство у лютому 2025 року стабільно утримала Toyota, а от на друге місце вийшла Skoda з показником 8,4% ринку. Третім у лютому фінішувала Renault.

Цікаво, що 4 з 10 автомобільних брендів, з Топ-10, у лютому демонстрували зростання, але у підсумку ринок все ж недорахувався 20%, в порівнянні з минулим роком.

З усім тим, у лютому автомобільні оператори покращили показники січня і до 25 числа взагалі ринок вийшов у "плюсову зону", але останній тиждень виявився важким для споживачів, і це вплинуло на підсумковий результат.