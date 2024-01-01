Украинский авторынок в феврале сократился на 20%

Как сообщает AUTO-Consulting, в феврале усилиями всех автодилеров в Украине удалось реализовать 4,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Такой результат повлиял и на показатели за 2 месяца, где тоже наблюдали падение на 13,6%.

Читайте также: Продажи новых грузовиков в феврале снизились

Причем, падение среди новых электромобилей еще масштабнее. Так, в феврале спрос на "электрички" сократился вообще на 37%, а доля авто BEV на рынке новых легковых авто составила лишь 15,6%. В прошлом году она была на отметке 20%, а по итогам 2 месяцев 2024 года достигала 21,6%.

Итак, имеем пока отрицательный результат на авторынке за 2 месяца. Это уже повлекло изменения и среди Топ-20 автомобильных брендов. Авторынок пока движется по тренду 2017 года.

Наибольшее падение произошло в сегменте так называемых "бюджетных авто - Low cost" - их в феврале недосчитались почти на 54%. Снизились на 20% и продажи автомобилей среднего ценового диапазона.

Лидерство в феврале 2025 года стабильно удержала Toyota, а вот на второе место вышла Skoda с показателем 8,4% рынка. Третьим в феврале финишировала Renault.

Интересно, что 4 из 10 автомобильных брендов, из Топ-10, в феврале демонстрировали рост, но в итоге рынок все же недосчитался 20%, по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, в феврале автомобильные операторы улучшили показатели января и к 25 числу вообще рынок вышел в "плюсовую зону", но последняя неделя оказалась тяжелой для потребителей, и это повлияло на итоговый результат.