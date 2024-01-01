Продажи новых грузовиков в феврале снизились

Renault лидирует на украинском рынке грузовиков
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 845 авто, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в предыдущем месяце.
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По сравнению с прошлогодним февралем, регистрации новых коммерческих авто упали на 18%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- Renault - 169 ед.;
- Citroen - 93 ед.;
- MAN - 78 ед.;
- Iveco - 69 ед.;
- Ford - 66 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1817 новых машин, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.