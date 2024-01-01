Продажи новых грузовиков в феврале снизились

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 845 авто, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в предыдущем месяце.

Читайте также: Новая шина Continental для грузовиков не так быстро стирается

По сравнению с прошлогодним февралем, регистрации новых коммерческих авто упали на 18%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

Renault - 169 ед.; Citroen - 93 ед.; MAN - 78 ед.; Iveco - 69 ед.; Ford - 66 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1817 новых машин, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.