Продажі нових вантажівок у лютому знизились

Renault лідирує на українському ринку вантажівок
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж у попередньому місяці.
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У порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Renault - 169 од.;
- Citroen - 93 од.;
- MAN - 78 од.;
- Iveco - 69 од.;
- Ford - 66 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.