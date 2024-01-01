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Продажі нових вантажівок у лютому знизились

Ринок нових вантажівок у лютому продемонстрував падіння як у порівняні з січнем, так і з лютим минулого року.
Продажі вантажівок у лютому просіли - Auto24

Renault лідирує на українському ринку вантажівок

Євген Гудущан
logo4 березня, 09:31
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 845 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж у попередньому місяці.

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У порівнянні з торішнім лютим, реєстрації нових комерційних авто впали на 18%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. Renault - 169 од.;
  2. Citroen - 93 од.;
  3. MAN - 78 од.;
  4. Iveco - 69 од.;
  5. Ford - 66 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1817 нових машин, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

#Реєстрація авто #Новини #Автобізнес #Вантажівки