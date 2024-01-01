Укр
Ру

Нова шина Continental для вантажівок не так швидко стирається

В продуктовій лінійці Continental з’явилася шина Conti EfficientPro 5, розроблена для комерційних автомобілів. Її інноваційна кремнеземна суміш має багато чинників, головний з яких у збільшеному ресурсі пробігу.
Шину Conti EfficientPro5 від Continental міняти доведеться рідше - Auto24

ФОТО:  Continental |

Новий Conti EfficientPro5 для важких комерційних машин уже надходить в продаж

Валентин Ожго
logo29 січня, 15:50
logo0
logo0 хв

Використання кремнеземистого компаунда vec2Sil робить перевезення на далекі відстані ефективнішими – завдяки довшому експлуатаційному пробігу та зменшенню витрати пального. При цьому ще й забезпечено знижений опір коченню та мінімізація викидів вуглецю.

"З новим Conti EfficientPro 5 ми допомагаємо нашим клієнтам знизити експлуатаційні витрати та підготуватися до майбутнього з системами електроприводу. Після інтенсивного етапу розробки наш Conti EfficientPro 5 пропонує рішення, яке відповідає вимогам сучасних перевезень на далекі відстані, не так часто міняючи зношені колеса на нові", – говорить керівник відділу розробки продуктів у регіоні EMEA в Continental Хіннерк Кайзер.

Читайте також Як і для чого тестують шини Continental перед виробництвом

Окрім довшого експлуатаційного ресурсу, нові шини Conti EfficientPro HS5 і HD5 забезпечують добре зчеплення на мокрій дорозі та надійну керованість протягом усього терміну служби. Інноваційний дизайн протектора з канавками, що створюють порожнечі, забезпечує стабільно хорошу керованість і ефективність гальмування навіть на мокрій або засніженій дорозі.

Шина Conti EfficientPro з кремнеземистим компаундом vec2Sil ходить довше, протектор стирається повільніше. Фото: Continental

Високий рівень зчеплення та стабільності означає безпечне водіння за будь-якої погоди. Також фактор привабливості вбачається у вищому індексі навантаження, що збільшує несучу здатність шин.

Читайте також Aurora, Continental і NVIDIA домовилися про розгортання безпілотних вантажівок

Шини випускаються в розмірах:

  • 315/70R22.5 158/150L (154/150M) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.
  • 385/55R22.5 162K (158 л) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.
  • 315/70R22.5 154/150L (152/148M) TL Conti EfficientPro HD 5 EU 3PMSF.

Зазначається, що Conti EfficientPro 5 ідеально підходить для комерційних автомобілів з електричним приводом. Це – перша шина в цьому сегменті, яка приділяє особливу увагу вимогам електромобілів.

#Перевезення #Відео #Continental #Автоновинка #Безпека дорожнього руху #Фото #Новини #Вантажівки