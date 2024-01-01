Нова шина Continental для вантажівок не так швидко стирається

Використання кремнеземистого компаунда vec2Sil робить перевезення на далекі відстані ефективнішими – завдяки довшому експлуатаційному пробігу та зменшенню витрати пального. При цьому ще й забезпечено знижений опір коченню та мінімізація викидів вуглецю.

"З новим Conti EfficientPro 5 ми допомагаємо нашим клієнтам знизити експлуатаційні витрати та підготуватися до майбутнього з системами електроприводу. Після інтенсивного етапу розробки наш Conti EfficientPro 5 пропонує рішення, яке відповідає вимогам сучасних перевезень на далекі відстані, не так часто міняючи зношені колеса на нові", – говорить керівник відділу розробки продуктів у регіоні EMEA в Continental Хіннерк Кайзер.

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Окрім довшого експлуатаційного ресурсу, нові шини Conti EfficientPro HS5 і HD5 забезпечують добре зчеплення на мокрій дорозі та надійну керованість протягом усього терміну служби. Інноваційний дизайн протектора з канавками, що створюють порожнечі, забезпечує стабільно хорошу керованість і ефективність гальмування навіть на мокрій або засніженій дорозі.

Шина Conti EfficientPro з кремнеземистим компаундом vec2Sil ходить довше, протектор стирається повільніше. Фото: Continental

Високий рівень зчеплення та стабільності означає безпечне водіння за будь-якої погоди. Також фактор привабливості вбачається у вищому індексі навантаження, що збільшує несучу здатність шин.

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Шини випускаються в розмірах:

315/70R22.5 158/150L (154/150M) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.

385/55R22.5 162K (158 л) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.

315/70R22.5 154/150L (152/148M) TL Conti EfficientPro HD 5 EU 3PMSF.

Зазначається, що Conti EfficientPro 5 ідеально підходить для комерційних автомобілів з електричним приводом. Це – перша шина в цьому сегменті, яка приділяє особливу увагу вимогам електромобілів.