Aurora, Continental і NVIDIA домовилися про розгортання безпілотних вантажівок

Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті NVIDIA, Drive Thor і DriveOS будуть інтегровані в Aurora Driver, систему автономного водіння SAE L4, яку Continental планує масово виробляти вже у 2027 році.



Інші мобільні компанії, які використовують NVIDIA DRIVE AGX для своїх передових систем допомоги водієві наступного покоління та планів автономних транспортних засобів, включають BYD, JLR, Li Auto, Lucid, Mercedes-Benz, NIO, Nuro, Rivian, Volvo Cars, Waabi, Wayve, Xiaomi, ZEEKR, Zoox та ін.

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Днями до списку світових лідерів мобільності, які розробляють і створюють свої споживчі та комерційні транспортні засоби на основі прискорених обчислень NVIDIA та ШІ приєдналася й Toyota.

"Постачання однієї безпілотної вантажівки буде монументальною. Розгортання тисяч – змінить наш спосіб життя. NVIDIA є лідером на ринку прискорених обчислень, що зміцнять нашу екосистему партнерів і нашу здатність надавати безпечні та надійні безпілотні вантажівки нашим клієнтам у великих масштабах", – сказав генеральний директор і співзасновник Aurora Кріс Урмсон.

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Aurora перебуває на завершальній стадії перевірки Aurora Driver для роботи без водіїв на дорогах загального користування та планує запустити свою послугу безпілотних вантажних перевезень у Техасі у квітні нинішнього року.

Наразі NVIDIA пропонує три основні обчислювальні системи та програмне забезпечення AI (ШІ), необхідні для наскрізної розробки автономних автомобілів.

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NVIDIA DRIVE AGX – це бортовий комп’ютер. NVIDIA DGX™ обробляє дані з автопарку та тренує моделі штучного інтелекту. NVIDIA Omniverse™ і NVIDIA Cosmos™, що працюють на системах NVIDIA OVX™, тестують і перевіряють системи самостійного керування в симуляції.

NVIDIA забезпечить живлення основного комп’ютера драйвера Aurora за допомогою подвійної конфігурації NVIDIA Drive Thor SoC, що працює під керуванням DriveOS. Оскільки Continental і Aurora готуються до масштабного виробництва автономного обладнання у 2027 році, серійні зразки Drive Thor з’являться у першій половині 2025 року.