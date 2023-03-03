На шпигунських фото видно, що датчики будуть ховатись за модифікованою решіткою Genesis G90.

Genesis представила друге покоління G90 трохи більше року тому, і хоча може здатися, що фейсліфтинг вже на підході, це не так. Натомість прототип носить камуфляж спереду, щоб приховати датчики, необхідні для майбутньої головної функції – LiDAR.

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Нове апаратне забезпечення дозволить повнорозмірному седану мати систему автономного керування 3 рівня.

У той час як Lotus Eletre і Volvo EX90 електричні позашляховики від Geely мають датчики, встановлені на даху, бренд від Hyundai буде робити все по-іншому. Genesis розмістить їх на великій решітці, над двома датчиками паркування. Якщо ви не бачите опуклості, ми позначили їх на одному з доданих шпигунських знімків. Залишається побачити, наскільки помітними вони будуть, коли маскування буде видалено.

На даний момент у нас складається враження, що LiDAR краще інтегрований, оскільки датчики не так сильно стирчать. Genesis G90 не буде першим серійним автомобілем, який має LiDAR, вбудований у передню панель, оскільки Lucid Air має подібну настройку з датчиком, встановленим у нижній решітці. Очікуйте, що все більше і більше транспортних засобів покладатимуться на цю технологію для складних систем автономного керування, включаючи Polestar 3 і нещодавно помічений седан Lotus.

Genesis не буде єдиним членом Hyundai Group, який запропонує автономність рівня 3, оскільки вже було підтверджено, що майбутній Kia EV9 отримає Highway Driving Pilot (HDP). Очікуйте, що в найближчі роки ця технологія пошириться на менші та доступніші моделі. Тим часом логіка підказує нам, що Hyundai Ioniq 7, який має вийти у 2024 році, і ще не анонсований Genesis GV90 є ймовірними кандидатами на отримання LiDAR.