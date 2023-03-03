На шпионских фото видно, что датчики будут прятаться за модифицированной решеткой Genesis G90.

Genesis представила второе поколение G90 чуть больше года назад и хотя может показаться, что фейслифтинг уже на подходе, это не так. Прототип носит камуфляж спереди, чтобы скрыть датчики, необходимые для будущей главной функции – LiDAR.

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Новое аппаратное обеспечение позволит полноразмерному седану иметь систему автономного управления 3 уровня.

В то время как Lotus Eletre и Volvo EX90 электрические внедорожники от Geely имеют датчики, установленные на крыше, бренд Hyundai будет делать все по-другому. Genesis разместит их на большой решетке, над двумя датчиками парковки. Если вы не видите выпуклости, мы пометили их на одном из добавленных шпионских снимков. Остается увидеть, насколько заметны они будут, когда маскировка будет удалена.

На данный момент у нас создается впечатление, что LiDAR лучше интегрирован, поскольку датчики не так сильно торчат. Genesis G90 не будет первым серийным автомобилем, имеющим LiDAR, встроенным в переднюю панель, поскольку Lucid Air имеет подобную настройку с датчиком, установленным в нижней решетке. Ожидайте, что все больше и больше транспортных средств полагаются на эту технологию для сложных систем автономного управления, включая Polestar 3 и недавно замеченный седан Lotus.

Genesis не будет единственным членом Hyundai Group, который предложит автономность уровня 3, поскольку уже было подтверждено, что будущий Kia EV9 получит Highway Driving Pilot (HDP). Ожидайте, что в ближайшие годы эта технология распространится на более низкие и более доступные модели. Между тем, логика подсказывает нам, что Hyundai Ioniq 7, который должен выйти в 2024 году, и еще не анонсированный Genesis GV90 являются вероятными кандидатами на получение LiDAR.