Власник Tesla Model 3, що обладнана системою автономного водіння, розповів, що за цей час вона один раз його врятувала і двічі намагалася вбити.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск ще у 2016 році заявляв, що кожен новий автомобіль Tesla буде оснащений усім обладнанням, необхідним для автономного водіння. Спочатку компанія обіцяла, що зможе перетворити свої автомобілі на “безпілотне таксі, яке доставить вас з пункту А в пункт Б”, проте цього досі не сталось.

Натомість Tesla випустила систему Full Self-Driving (FSD). Ця функція дозволяє транспортному засобу самостійно керувати перехрестями, міськими вулицями та магістралями. Транспортний засіб практично їде сам.

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Однак, компанія Tesla не бере на себе відповідальності за нещасні випадки, які можуть статись (функція перебуває в стадії бета-версії). Водій завжди несе відповідальність і повинен бути готовим взяти на себе управління автомобілем, якщо дорожня обстановка стане небезпечною.

Варто зазначити, що система вдало розпізнає складні перехрестя та уникає аварійних ситуацій, але також часто зазнає небезпечних збоїв. Ці системні “помилки” стають причиною аварійних ситуацій на дорозі.

Свідком саме таких збоїв автономного водіння став автор відео, котрий тестував систему на складній ділянці дороги в гірській місцевості. Все було напрочуд добре, допоки FSD від Tesla не вирішив випрямити кермо в крутому повороті.

Добре, що водій був пильним, й вчасно натиснув на гальма. Хто зна, чим би могло все закінчитись в разі іншого перебігу подій. Проте, як зазначив автор, це був перший, проте не єдиний випадок коли система поводила себе дивно.

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Інший подібний випадок трапився, коли автор їхав по магістралі використовуючи FSD. Авто тримало швидкість близько 118 км/год. Система вирішила переїхати в іншу смугу, аби пропустити автомобіль позаду. Коли обидва авто порівнялись, система почала тягнути автомобіль ще лівіше. Як виявилось, причиною такої дивної поведінки став так званий “розрив”, створений, аби автомобілі екстреної допомоги мали можливість швидко розвернутись.

Основна проблема у тому, що цивільним автомобілям заїжджати в такі місця заборонено, і це карається штрафом, проте FSD від Tesla сприйняла цю ділянку дороги за ще одну смугу руху й ледь не увійшла в поворот на повній швидкості.

Однак автор також розповів про те, як ця система його врятувала. Коли він стояв у заторі на світлофорі, в очікуванні зеленого світла, система FSD на його Tesla Model 3 показала себе дуже добре. Коли рух було дозволено, водій автомобіля позаду, мабуть, кудись поспішав й почав гудком подавати сигнали. Це відволікло автора й він механічно кинув погляд на скло заднього виду.

В цей час водій іншої Tesla вирішив перелаштуватись з правої смуги в середню, підрізавши при цьому власника Model 3. Система автоматично загальмувала, і як зазначив автор, зробила це точно швидше, ніж міг би він сам.

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Дискусії, щодо безпечності автономного водіння тривають. Деяким водіям вона категорично не подобається, а тому вони вимагають від урядів різних країн, а також автовиробників заборонити системи. Проте, варто також зазначити, що прихильників цієї системи все ж значно більше й зараз технологія FSD від Tesla отримала вже 12 версію програмного забезпечення.