Владелец Tesla Model 3, оборудованной системой автономного вождения, рассказал, что за это время она один раз его спасла и дважды пыталась убить.

Генеральный директор Tesla Илон Маск еще в 2016 году заявлял, что каждый новый автомобиль Tesla будет оснащен всем оборудованием, необходимым для автономного вождения. Сначала компания обещала, что сможет превратить свои автомобили на "беспилотное такси, которое доставит вас из пункта А в пункт Б", однако этого до сих пор не произошло.

Зато Tesla выпустила систему Full Self-Driving (FSD). Эта функция позволяет транспортному средству самостоятельно управлять перекрестками, городскими улицами и магистралями. Транспортное средство практически едет само.

Читайте также: В Украине существенно подешевели электромобили Tesla: какие и на сколько

Однако, компания Tesla не берет на себя ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти (функция находится в стадии бета-версии). Водитель всегда несет ответственность и должен быть готовым взять на себя управление автомобилем, если дорожная обстановка станет опасной.

Стоит отметить, что система удачно распознает сложные перекрестки и избегает аварийных ситуаций, но также часто испытывает опасные сбои. Эти системные "ошибки" становятся причиной аварийных ситуаций на дороге.

Свидетелем именно таких сбоев автономного вождения стал автор видео, который тестировал систему на сложном участке дороги в горной местности. Все было на удивление хорошо, пока FSD от Tesla не решил выпрямить руль в крутом повороте.

Хорошо, что водитель был бдительным, и вовремя нажал на тормоза. Кто знает, чем бы могло все закончиться в случае другого хода событий. Однако, как отметил автор, это был первый, однако не единственный случай когда система вела себя странно.

Также интересно: Работники Tesla будут жить на заводах компании

Другой подобный случай произошел, когда автор ехал по магистрали используя FSD. Авто держало скорость около 118 км/ч. Система решила переехать в другую полосу, чтобы пропустить автомобиль позади. Когда оба авто поравнялись, система начала тянуть автомобиль еще левее. Как оказалось, причиной такого странного поведения стал так называемый "разрыв", создан, чтобы автомобили экстренной помощи имели возможность быстро развернуться.

Основная проблема в том, что гражданским автомобилям заезжать в такие места запрещено, и это карается штрафом, однако FSD от Tesla восприняла этот участок дороги за еще одну полосу движения и едва не вошла в поворот на полной скорости.

Однако автор также рассказал о том, как эта система его спасла. Когда он стоял в пробке на светофоре, в ожидании зеленого света, система FSD на его Tesla Model 3 показала себя очень хорошо. Когда движение было разрешено, водитель автомобиля позади, видимо, куда-то спешил и начал гудком подавать сигналы. Это отвлекло автора и он механически бросил взгляд на стекло заднего вида.

В это время водитель другой Tesla решил перестроиться с правой полосы в среднюю, подрезав при этом владельца Model 3. Система автоматически затормозила, и как отметил автор, сделала это точно быстрее, чем мог бы он сам.

Читайте также: Владельцы пикапа Cybertruck обнаружили недостатки, которые скрывала компания

Дискуссии, относительно безопасности автономного вождения продолжаются. Некоторым водителям она категорически не нравится, а потому они требуют от правительств разных стран, а также автопроизводителей запретить системы. Однако, стоит также отметить, что сторонников этой системы все же значительно больше и сейчас технология FSD от Tesla получила уже 12 версию программного обеспечения.