Aurora, Continental и NVIDIA договорились о развертывании беспилотных грузовиков

Как говорится в официальном сообщении на сайте NVIDIA, Drive Thor и DriveOS будут интегрированы в Aurora Driver, систему автономного вождения SAE L4, которую Continental планирует массово производить уже в 2027 году.



Другие мобильные компании, которые используют NVIDIA DRIVE AGX для своих передовых систем помощи водителю следующего поколения и планов автономных транспортных средств, включают BYD, JLR, Li Auto, Lucid, Mercedes-Benz, NIO, Nuro, Rivian, Volvo Cars, Waabi, Wayve, Xiaomi, ZEEKR, Zoox и др.

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На днях к списку мировых лидеров мобильности, которые разрабатывают и создают свои потребительские и коммерческие транспортные средства на основе ускоренных вычислений NVIDIA и ИИ присоединилась и Toyota.

"Поставка одного беспилотного грузовика будет монументальной. Развертывание тысяч – изменит наш образ жизни. NVIDIA является лидером на рынке ускоренных вычислений, что укрепят нашу экосистему партнеров и нашу способность предоставлять безопасные и надежные беспилотные грузовики нашим клиентам в больших масштабах", – сказал генеральный директор и соучредитель Aurora Крис Урмсон.

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Aurora находится на завершающей стадии проверки Aurora Driver для работы без водителей на дорогах общего пользования и планирует запустить свою услугу беспилотных грузовых перевозок в Техасе в апреле нынешнего года.

Сейчас NVIDIA предлагает три основные вычислительные системы и программное обеспечение AI (ИИ), необходимые для сквозной разработки автономных автомобилей.

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NVIDIA DRIVE AGX – это бортовой компьютер. NVIDIA DGX™ обрабатывает данные из автопарка и тренирует модели искусственного интеллекта. NVIDIA Omniverse™ и NVIDIA Cosmos™, работающие на системах NVIDIA OVX™, тестируют и проверяют системы самостоятельного управления в симуляции.

NVIDIA обеспечит питание основного компьютера драйвера Aurora с помощью двойной конфигурации NVIDIA Drive Thor SoC, работающей под управлением DriveOS. Поскольку Continental и Aurora готовятся к масштабному производству автономного оборудования в 2027 году, серийные образцы Drive Thor появятся в первой половине 2025 года.