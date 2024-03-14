Результаты онлайн-опроса показали, что водители в США не доверяют беспилотным автомобилям и системам, обеспечивающим автономное вождение (например - FSD от Tesla).

Результаты исследования были почти идентичны с показателями 2023 года, однако доля людей, не доверяющих технологии значительно увеличилась и она значительно больше категории людей, довольны беспилотными автомобилями.

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66% опрошенных ответили что боятся развития этих технологий и не доверяют им, 25% людей равнодушны к ним и только 9% из общей доли опрошенных доверяют им и считают эти системы полезными и будущим автоиндустрии.

По сравнению с 2022 годом, результаты исследования значительно изменились. Авторы опроса объясняют это большей долей ДТП и инцидентов вызванных или с участием автомобилей, оборудованных системой автономного вождения.

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Интересно, что по результатам опроса также выяснилось, что большая часть водителей, которая не доверяет технологиям и системам беспилотного вождения, в повседневной жизни пользуется функциями безопасности, которые являются побочными продуктами развития автономного вождения.

Речь идет о: автоматическом экстренном торможении задним ходом (используют 65% опрошенных), автоматическое экстренное торможение (63%) или систему поддержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль (62%).

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Также оказалось, что некоторые водители имеют ложное представление о работе этих систем - четверо из 10 опрошенных водителей были уверены, что они могут купить автомобиль, который ездит сам, пока они спят.