Результати онлайн-опитування показали, що водії у США не довіряють безпілотним автомобілям та системам, що забезпечують автономне водіння (наприклад - FSD від Tesla).

Результати дослідження були майже ідентичні з показниками 2023 року, проте частка людей, що не довіряють технології значно збільшилась й вона значно більша за категорію людей, що задоволені безпілотними автівками.

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66% опитуваних відповіли що бояться розвитку цих технологій та не довіряють їм, 25% людей байдужі до них і лише 9% з загальної частки опитуваних довіряють їм та вважають ці системи корисними й майбутнім автоіндустрії.

Порівняно з 2022 роком, результати дослідження значно змінилися. Автори опитування пояснюють це більшою часткою ДТП та інцидентів спричинених або за участі автомобілів, обладнаних системою автономного водіння.

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Цікаво, що за результатами опитування також з’ясувалось, що велика частка водіїв, яка не довіряє технологіям та системам безпілотного водіння, у повсякденному житті користується функціями безпеки, які є побічними продуктами розвитку автономного водіння.

Мова йде про: автоматичне екстрене гальмування заднім ходом (використовують 65% опитуваних), автоматичне екстрене гальмування (63%) або систему підтримки смуги руху та адаптивний круїз-контроль (62%).

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Також виявилось, що деякі водії мають хибне уявлення про роботу цих систем - четверо з 10 опитаних водіїв були впевнені, що вони можуть купити автомобіль, який їздить сам, поки вони сплять.