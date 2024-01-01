Новая шина Continental для грузовиков не так быстро стирается

Использование кремнеземистого компаунда vec2Sil делает перевозки на дальние расстояния более эффективными – благодаря более длинному эксплуатационному пробегу и уменьшению расхода горючего. При этом еще и обеспечено сниженное сопротивление качению и минимизация выбросов углерода.

"С новым Conti EfficientPro 5 мы помогаем нашим клиентам снизить эксплуатационные расходы и подготовиться к будущему с системами электропривода. После интенсивного этапа разработки наш Conti EfficientPro 5 предлагает решение, которое отвечает требованиям современных перевозок на дальние расстояния, не так часто меняя изношенные колеса на новые", – говорит руководитель отдела разработки продуктов в регионе EMEA в Continental Хиннерк Кайзер.

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Кроме более длительного эксплуатационного ресурса, новые шины Conti EfficientPro HS5 и HD5 обеспечивают хорошее сцепление на мокрой дороге и надежную управляемость в течение всего срока службы. Инновационный дизайн протектора с канавками, создающими пустоты, обеспечивает стабильно хорошую управляемость и эффективность торможения даже на мокрой или заснеженной дороге.

Шина Conti EfficientPro с кремнеземистым компаундом vec2Sil ходит дольше, протектор стирается медленнее. Фото: Continental

Высокий уровень сцепления и стабильности означает безопасное вождение при любой погоде. Также фактор привлекательности усматривается в более высоком индексе нагрузки, что увеличивает несущую способность шин.

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Шины выпускаются в размерах:

315/70R22.5 158/150L (154/150M) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.

385/55R22.5 162K (158 л) TL Conti EfficientPro HS 5 3PMSF.

315/70R22.5 154/150L (152/148M) TL Conti EfficientPro HD 5 EU 3PMSF.

Отмечается, что Conti EfficientPro 5 идеально подходит для коммерческих автомобилей с электрическим приводом. Это – первая шина в этом сегменте, которая уделяет особое внимание требованиям электромобилей.