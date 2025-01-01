Авторинок ЄС демонструє позитивну динаміку

У минулому місяці кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась на 1,6% порівняно з травнем 2024р., повідомляє Укравтопром.

Читайте також: В ЄС спростять визнання водійських посвідчень з України

За даними АСЕА, у травні 2025 р. на ринках ЄС було реалізовано 926 582 нових авто. Негативну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як бензинові та дизельні авто. Найбільшу частку ринку нових легковиків в ЄС охопили гібриди (HEV) – 34%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) – 315597 од. (+16%);

Бензинові авто – 263953 од. (-19%);

Електромобілі (BEV)– 142776 од. (+25%);

Плагін-гібриди (PHEV) – 87301 од. (+47%);

Дизельні – 85698 од. (-28%);

Інші – 31257 (+34%).

З початку року в країнах ЄС було зареєстровано майже 4,6 млн. нових авто, що на 0,6% менше, ніж торік.