Авторынок ЕС демонстрирует положительную динамику

В прошлом месяце количество регистраций новых легковых авто в ЕС увеличилось на 1,6% по сравнению с маем 2024г., сообщает Укравтопром.

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По данным АСЕА, в мае 2025 г. на рынках ЕС было реализовано 926 582 новых авто. Отрицательную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как бензиновые и дизельные авто. Наибольшую долю рынка новых легковушек в ЕС охватили гибриды (HEV) – 34%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) – 315597 ед. (+16%);

Бензиновые авто – 263953 ед. (-19%);

Электромобили (BEV)– 142776 ед. (+25%);

Плагин-гибриды (PHEV) – 87301 ед. (+47%);

Дизельные – 85698 ед. (-28%);

Другие – 31257 (+34%).

С начала года в странах ЕС было зарегистрировано почти 4,6 млн. новых авто, что на 0,6% меньше, чем в прошлом году.