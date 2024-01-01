В ЕС упростят признание водительских удостоверений из Украины

Разработчики этого документа убеждают, что реформа направлена на решение проблемы нехватки профессиональных водителей, оцифровки водительских удостоверений и поддержку безопасности дорожного движения на высоком уровне. О таком решении сообщил ресурс Transport Online.

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Новая редакция обеспечивает единые требования по минимальному возрасту для профессиональных водителей, позволяет сопровождать водителей более опытными коллегами.

Также облегчается доступ к транспортным средствам на альтернативном топливе, вводится цифровое удостоверение водителя на уровне ЕС. Будут признаваться водительские удостоверения, выданные третьими странами.

Минимальный возраст для профессиональных водителей

Пересмотренные правила устанавливают, что профессиональные водители с действительным сертификатом профессиональной компетентности (CPC) смогут управлять грузовиками с 18 лет как на национальном, так и на международном уровне. Минимальный возраст для водителей автобусов остается прежним – 21 год.

Управление транспортным средством под наблюдением с 17 лет

Для поощрения молодежи в профессию государства-члены теперь могут ввести управление транспортным средством в сопровождении водителя с 17 лет для получения водительских прав категории B. Для водительских удостоверений категорий C, C1 и C1E государства-члены могут ввести это добровольно.

Цифровое водительское удостоверение с 2030 года

Не позднее 2030 года будет существовать гармонизированное цифровое водительское удостоверение, интегрированное в европейский портфель цифровой идентификации.

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Управление автомобилями на альтернативном топливе

Водители с водительским удостоверением категории B теперь также могут управлять легкими коммерческими транспортными средствами и пассажирскими транспортными средствами, работающими на альтернативном топливе, массой до 4250 кг. Ранее это требование держалось на отметке 3500 кг.

Такое расширение соответствует увеличению количества тяжелых транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, таких как электрические фургоны.

Признание удостоверений третьих стран

Этот пересмотр вводит общеевропейскую схему признания водительских удостоверений, выданных третьими странами, при условии, что эти страны соответствуют европейским критериям эквивалентности. На практике это означает меньше дополнительных условий и простую процедуру обмена.

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Однако, остается главное узкое место: отсутствие взаимного признания профессиональной компетентности профессиональных водителей из третьих стран. Пока это не будет урегулировано, транспортные компании ЕС не смогут использовать этих водителей.

Следующие шаги

Голосование в комитете является промежуточным шагом к окончательному утверждению. Ожидается, что пленарное голосование в Европейском парламенте состоится осенью 2025 года, после чего должно состояться официальное одобрение Советом. Внедрение директивы государствами-членами продлится от четырех до шести лет.