В Евросоюзе за руль грузовиков 17-летних водителей не пустят

Депутаты парламента и Совета ЕС 25 марта 2025 года на своем заседании согласились на политический компромисс относительно новых правил в выдаче водительских прав. Об этом говорится в официальном сообщении аналитического центра ETSC по вопросам уменьшением количества смертей и травм на транспорте в Европе.

Отмечается, что первоначальное предложение Европейской комиссии, опубликованное в 2023 году, требовало от всех стран ЕС разрешить 17-летним подросткам учиться вождению грузовика. Но окончательное соглашение делает это необязательным для государств-членов.

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На сайте Европарламента конкретнее сообщается об обновлении директивы ЕС по водительским правам. Там четко прописано, что 17-летним за руль рано. Новые нормы направлены на повышение безопасности дорожного движения в Европе, поскольку ежегодно на дорогах ЕС погибает почти 20 000 человек.

Профессиональный водитель в условиях дефицита кадров

Относительно снижения возраста получения профессиональных прав, то здесь выработано чуткую позицию для смягчения дефицита кадров в транспортной отрасли. Минимальный возраст, по которому водитель может получить удостоверение на управление грузовиком, снижен с 21 до 18 лет, а для водительского удостоверения автобуса – с 24 до 21 года, если заявитель имеет сертификат о профессиональной компетентности.

Страны ЕС могут позволить 17-летним управлять грузовиком или микроавтобусом на своей территории только в сопровождении опытного водителя. Эта система сопровождения водителей будет применяться шире в ЕС для водителей автомобилей. Правда, о конкретной методике по этому поводу информация отсутствует.

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"Разрешить подросткам управлять грузовиками в 17 лет было и всегда было ужасной идеей. Данные из нескольких стран показывают, что младшие водители большегрузных транспортных средств гораздо чаще попадают в ДТП. Мы призываем страны-члены не использовать этот вариант", – комментирует директор Европейского совета по безопасности на транспорте Эллен Таунсенд

Учиться многому и по разным сценариям

Депутатам Европарламента удалось ввести новые требования, чтобы водители были лучше подготовлены к реальным дорожным ситуациям и развили достаточную осознанность рисков пешеходов, детей, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

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Чтобы получить права, водитель должен будет узнать о безопасном пользовании телефоном во время вождения, риски слепых зон, системы помощи водителю, безопасное открывание дверей, а также вождение по снегу и скользкой дороге.

Два года условно для новых водителей, ограничение алкоголя

Впервые правила ЕС установят испытательный срок не менее двух лет для новых водителей. Начинающие водители будут подвергаться более строгим правилам и санкциям за управление в нетрезвом состоянии и без использования ремней безопасности или детских удерживающих систем.

Депутаты Европарламента поощрили в тексте страны ЕС проводить политику нулевой толерантности к алкоголю и наркотикам, что запрещает потребление всем водителям.

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Мобильные водительские права

Согласно новым правилам, цифровое водительское удостоверение, доступно на смартфоне с общеевропейской технологией цифрового кошелька. Это должно стать основным форматом в ЕС.

Страны-члены будут иметь пять лет и шесть месяцев после вступления в силу новых правил для внедрения этого.

Правда, есть один нюанс: депутаты Европарламента убедились, что у водителей и в дальнейшем могут требовать физические водительские права.

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О сроке действия прав

Участники переговоров согласились, что водительские права должны быть действительны в течение 15 лет для мотоциклов и автомобилей.

Страны ЕС могут сократить этот период до 10 лет, если лицензию можно использовать как национальное удостоверение личности, тогда как лицензии на грузовики и автобусы нужно будет обновлять каждые пять лет.

Страны ЕС могут сократить срок действия водительских прав пожилых водителей (65 лет и старше).

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А дальше будет следующее

Предварительное соглашение еще должны одобрить Совет и Парламент. Страны ЕС будут иметь четыре года, чтобы перенести новые положения в национальное законодательство и подготовиться к его внедрению.