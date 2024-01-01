Украинский водитель на польской фуре убегал от немецких полицейских 120 километров

Сообщение о неадекватном движении магистрального тягача Scania с полуприцепом поступило в полицию 18 марта около 12:20. Фура польской транспортной компании недалеко от города Кезелиц действительно имела серьезные проблемы с удержанием трассы. Инцидент описывает Mitteldeutscher Rundfunk.

Возникли подозрения, что водитель может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и поэтому на маршрут сразу выехали патрули. По данным полиции, водитель грузовика был замечен в направлении Мюнхена возле зоны отдыха Rosselquelle у Косвига.

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Стиль вождения вызвал тревогу – он ехал зигзагом, тормозил и снова ускорялся. На жесты и приказы остановиться водитель не реагировал.

Правоохранители проехали за фурой не менее 120 километров и пытались водителя остановить, но тот проигнорировал указания полиции. В срочном порядке в небо подняли два вертолета, несколько патрульных автомобилей.

Пришлось несколькими лентами "ежей" с барьерными гвоздями устилать поперек дорогу. Фото: Даниэль Боквольдт

В ходе преследования произошло две аварии с участием полицейского транспорта, двое патрульных получили легкие травмы.

Автомагистраль A9 пришлось перекрыть на несколько часов между Наумбургом и Дройсигом из-за погони. Это привело к километровым пробкам и новым авариям. Операция полиции продолжалась примерно до 4 часов утра в среду.

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К оружию не прибегали, но пришлось несколько раз перекрывать трассу по всей ширине лентами с конусными гвоздями (ежами) для остановки автомобиля. В конце концов, это и остановило магистральный тягач.

За рулем автомобиля Scania оказался 41-летний гражданин Украины. Мужчину сразу задержали по подозрению в причинении опасности во время дорожного движения, а также проверили его на наличие алкоголя или наркотиков в организме.

Даже с пробитыми колесами водитель некоторое время вел Scania, пока на посадил тягач на диски. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Оба начальные тесты дали отрицательный результат – водитель был трезвым. Это удивило всех причастных к погоне. Украинца отправили в больницу на обследование.

Указано, что полиция подала ходатайство о временном содержании водителя под стражей. К делу в полицейском ведомстве отнеслись очень серьезно, поскольку в этой погоне пострадало четверо офицеров.

К полноценному трафику автомагистраль вернулась только через 11 часов после начала инцидента. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Двое получили травмы после того, как патрульную машину протаранил грузовик. Еще двое получили травмы во время работы с шипами.

Кроме этого, следует добавить то, что операция по задержанию польской фуры с украинским водителем за рулем вызвала огромные трудности на дорогах. Автомагистраль А9 в южном районе Остерфельда оставалась закрытой до 23:30, а трафик вернулся к норме только через 11 часов после первого оповещения.