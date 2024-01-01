Укр
Ру

Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Погоня за польською фурою на німецькому автобані А9 тягнулася 120 кілометрів. До операції поліція залучила два гелікоптери, безліч екіпажів поліцейських машин і спецзасоби, у тому числі стрічку з шипами.
За українським водієм фури поліція Німеччини гналася понад 100 кілометрів - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

Дивина, але український водій польської фури був тверезим

Валентин Ожго
logo20 березня, 17:50
logo0
logo0 хв

Повідомлення про неадекватний рух магістрального тягача Scania з напівпричепом надійшло до поліції 18 березня близько 12:20. Фура польської транспортної компанії неподалік міста Кезеліц дійсно мала серйозні проблеми з утриманням траси. Інцидент описує Mitteldeutscher Rundfunk.

Виникли підозри, що водій може перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і тому на маршрут одразу виїхали патрулі. За даними поліції, водій вантажівки був помічений у напрямку Мюнхена біля зони відпочинку Rosselquelle біля Косвіга.

Читайте також На кордонах Франції та Німеччині відновлять перевірки подорожуючих

Стиль водіння викликав тривогу - він їхав зигзагом, гальмував і знову прискорювався. На жести й накази зупинитися водій не реагував.

Правоохоронці проїхали за фурою щонайменше 120 кілометрів і намагалися водія зупинити, але той проігнорував вказівки поліції. В терміновому порядку в небо підняли два гелікоптери, кілька патрульних автомобілів.

Довелося кількома стрічками "іжаків" з бар'єрними цвяхами встеляти поперек дорогу. Фото: Даніель Боквольдт

В ході переслідування сталося дві аварії за участю поліцейського транспорту, двоє патрульних отримали легкі травми.

Автомагістраль A9 довелося перекрити на кілька годин між Наумбургом і Дройсігом через погоню. Це призвело до кілометрових заторів і нових аварій. Операція поліції тривала приблизно до 4 години ранку в середу.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

До зброї не вдавалися, але довелося кілька перекривати трасу по усій ширині стрічками з конусними цвяхами (їжаками) для зупинки автомобіля. Зрештою, це й зупинило магістральний тягач.

За кермом автомобіля Scania виявився 41-річний громадянин України. Чоловіка одразу затримали за підозрою у спричиненні небезпеки під час дорожнього руху, а також перевірили його на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі.

Навіть з пробитими колесами водій деякий час вів Scania, аж поки на посадив тягач на диски. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Обидва початкові тести дали негативний результат – водій був тверезим. Це здивувало усіх причетних до погоні. Українця відправили до лікарні на обстеження.

Зазначено, що поліція подала клопотання про тимчасове тримання водія під вартою. До справи у поліцейському відомстві поставилися дуже серйозно, оскільки у цій погоні постраждало четверо офіцерів.

До повноцінного трафіка автомагістраль повернулася лише через 11 годин після початку інциденту. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Двоє отримали травми після того, як патрульну машину протаранила вантажівка. Ще двоє отримали травми під час роботи з шипами.

Окрім цього, слід додати те, що операція з затримки польської фури з українським водієм за кермом викликала величезні труднощі на дорогах. Автомагістраль А9 в південному районі Остерфельда залишалася закритою до 23:30, а трафік повернувся до норми лише через 11 годин після першого сповіщення.

#Вантажівки #Німеччина #Перевезення #Новини #Законодавство #Фото #Дороги #Польща