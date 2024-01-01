Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Повідомлення про неадекватний рух магістрального тягача Scania з напівпричепом надійшло до поліції 18 березня близько 12:20. Фура польської транспортної компанії неподалік міста Кезеліц дійсно мала серйозні проблеми з утриманням траси. Інцидент описує Mitteldeutscher Rundfunk.

Виникли підозри, що водій може перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і тому на маршрут одразу виїхали патрулі. За даними поліції, водій вантажівки був помічений у напрямку Мюнхена біля зони відпочинку Rosselquelle біля Косвіга.

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Стиль водіння викликав тривогу - він їхав зигзагом, гальмував і знову прискорювався. На жести й накази зупинитися водій не реагував.

Правоохоронці проїхали за фурою щонайменше 120 кілометрів і намагалися водія зупинити, але той проігнорував вказівки поліції. В терміновому порядку в небо підняли два гелікоптери, кілька патрульних автомобілів.

Довелося кількома стрічками "іжаків" з бар'єрними цвяхами встеляти поперек дорогу. Фото: Даніель Боквольдт

В ході переслідування сталося дві аварії за участю поліцейського транспорту, двоє патрульних отримали легкі травми.

Автомагістраль A9 довелося перекрити на кілька годин між Наумбургом і Дройсігом через погоню. Це призвело до кілометрових заторів і нових аварій. Операція поліції тривала приблизно до 4 години ранку в середу.

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До зброї не вдавалися, але довелося кілька перекривати трасу по усій ширині стрічками з конусними цвяхами (їжаками) для зупинки автомобіля. Зрештою, це й зупинило магістральний тягач.

За кермом автомобіля Scania виявився 41-річний громадянин України. Чоловіка одразу затримали за підозрою у спричиненні небезпеки під час дорожнього руху, а також перевірили його на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі.

Навіть з пробитими колесами водій деякий час вів Scania, аж поки на посадив тягач на диски. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Обидва початкові тести дали негативний результат – водій був тверезим. Це здивувало усіх причетних до погоні. Українця відправили до лікарні на обстеження.

Зазначено, що поліція подала клопотання про тимчасове тримання водія під вартою. До справи у поліцейському відомстві поставилися дуже серйозно, оскільки у цій погоні постраждало четверо офіцерів.

До повноцінного трафіка автомагістраль повернулася лише через 11 годин після початку інциденту. Фото: EHL MEDIA, Langhof

Двоє отримали травми після того, як патрульну машину протаранила вантажівка. Ще двоє отримали травми під час роботи з шипами.

Окрім цього, слід додати те, що операція з затримки польської фури з українським водієм за кермом викликала величезні труднощі на дорогах. Автомагістраль А9 в південному районі Остерфельда залишалася закритою до 23:30, а трафік повернувся до норми лише через 11 годин після першого сповіщення.