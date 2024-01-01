На кордонах Франції та Німеччині відновлять перевірки подорожуючих

Підготовка до Євро-2024 йде повним ходом. Федеральна поліція також готується. Вона охоронятиме кордони Німеччини, де пересуватимуться збірні та вболівальники. Особливо ретельна перевірка запроваджується на кордоні з Францією, яка також вводить (до 31 жовтня 2024 року) прикордонний контроль на період проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер розпорядилася про посилений контроль на внутрішньому кордоні Німеччини на час футбольного турніру, який пройде з 14 червня по 14 липня ц.р. Своєрідна "репетиція" прикордонного контролю вже проведена в Goldene Bremm у Саарбрюккені, що вважається найбільшим і найважливішим прикордонним пунктом між Німеччиною та Францією.

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У цьому місці федеральна магістраль Німеччини BAB 6 перетинає кордон і стає французькою автомагістраллю A 320. Так само німецька федеральна траса B 41 стає національною трасою N 3 у Франції.

В режим готовності практично перейшло управління федеральної поліції Кобленца. Його штат контролюватиме пересування в цілому на дев’яти пунктах пропуску на сухопутному кордоні з Францією, Люксембургом та Бельгією.

Огляд транспортних засобів на прикордонному переході Голдене Бремм між Німеччиною та Францією. Фото: МВС Німеччини

Тут на автодорогах і залізниці планується спільне патрулювання інспекторів федеральної поліції Саарбрюккена і французької прикордонної поліції та Національної служби залізничної поліції. Також вже створено спільний комісаріат для першочергових операцій.

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На Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині та на Олімпійські й Паралімпійські ігри у Франції зберуться мільйони людей з усіх континентів. Це для всього світу будуть великі свята спорту у центрі Європи. Однак для цього контроль доведеться посилити. Звісно, це створить деякі незручності на дорогах у вигляді ймовірних черг, перевірок, співбесід, але задля безпеки це виправданий крок.

"Попереду у нас чудове спортивне літо, яким ми керуватимемо у тісній німецько-французькій співпраці та протистоянні гібридним загрозам і проявам тероризму", – заявила очільниця німецької поліції Ненсі Фейзер.

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