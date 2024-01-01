На границах Франции и Германии возобновят проверки путешественников

Подготовка к Евро-2024 идет полным ходом. Федеральная полиция также готовится. Она будет охранять границы Германии, где будут передвигаться сборные и болельщики. Особенно тщательная проверка вводится на границе с Францией, которая также вводит (до 31 октября 2024 года) пограничный контроль на период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер распорядилась об усиленном контроле на внутренней границе Германии на время футбольного турнира, который пройдет с 14 июня по 14 июля с.г. Своеобразная "репетиция" пограничного контроля уже проведена в Goldene Bremm в Саарбрюккене, что считается крупнейшим и важнейшим пограничным пунктом между Германией и Францией.

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В этом месте федеральная магистраль Германии BAB 6 пересекает границу и становится французской автомагистралью A 320. Так же немецкая федеральная трасса B 41 становится национальной трассой N 3 во Франции.

В режим готовности практически перешло управление федеральной полиции Кобленца. Его штат будет контролировать передвижение в целом на девяти пунктах пропуска на сухопутной границе с Францией, Люксембургом и Бельгией.

Осмотр транспортных средств на пограничном переходе Голдене Бремм между Германией и Францией. Фото: МВД Германии

Здесь на автодорогах и железной дороге планируется совместное патрулирование инспекторов федеральной полиции Саарбрюккена и французской пограничной полиции и Национальной службы железнодорожной полиции. Также уже создан совместный комиссариат для первоочередных операций.

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На Чемпионат Европы по футболу в Германии и на Олимпийские и Паралимпийские игры во Франции соберутся миллионы людей со всех континентов. Это для всего мира будут большие праздники спорта в центре Европы. Однако для этого контроль придется усилить. Конечно, это создаст некоторые неудобства на дорогах в виде вероятных очередей, проверок, собеседований, но для безопасности это оправданный шаг.

"Впереди у нас замечательное спортивное лето, которым мы будем руководить в тесном немецко-французском сотрудничестве и противостоянии гибридным угрозам и проявлениям терроризма", – заявила руководительница немецкой полиции Нэнси Фейзер.

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