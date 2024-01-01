В Германии существенно усложняют экзамен на водительское удостоверение

Будут введены новые теоретические вопросы, а также изменена форма экзамена. К этому побудило много причин. Основные нововведения называет Polish Observer.

По статистике мониторинговой службы, что фиксировала в ФРГ результаты сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, для почти половины кандидатов в водители теоретические экзамены заканчиваются отрицательным результатом. Подготовленные изменения вряд ли будут способствовать улучшению ситуации.

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В 2023 году экзамен сдавали почти 2 миллиона человек, из которых 42 процента получили отрицательный результат. Эксперты отмечают, что немецкий тест для кандидатов в водители был не из легких, но теперь станет еще сложнее.

Стажерам придется изучать новые экзаменационные вопросы. Всего их было введено около 64 штук. Но это еще не все.

Сдать экзамены с первого раза на "права" в Германии было сложно, а теперь будет еще труднее. Фото: иллюстративное, сайт joycesdrivingschool.com

Кандидатам в водители следует готовиться с 1 апреля к придирчивым вопросам с несколькими вариантами ответов с рисунками (изображениями). Кандидат должен указать правильную иллюстрацию. Такие вопросы призваны проверить, способен ли кандидат в водители правильно распознавать и толковать дорожные знаки.

Новые вопросы экзамена по теории были разработаны рабочей группой, в состав которой входят специалисты из TÜV и Dekra. Это люди, которые ежедневно сотрудничают с чиновниками, инструкторами по вождению или научно-исследовательскими институтами.

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Новые вопросы будут касаться не только правил дорожного движения. Они также коснутся знаний современных систем помощи, устанавливаемых в транспортных средствах и тому подобное.

С 1 апреля будут введены следующие изменения:

23 общие вопросы для всех категорий водительских прав.

15 вопросов для категории В.

9 вопросов для категории А (мотоциклы).

4 вопроса для категории АМ (мопеды, скутеры).

23 вопроса для категории С (грузовые автомобили).

11 вопросов для категории D (автобусы).

7 вопросов для категорий L и T (сельскохозяйственные транспортные средства).

14 вопросов по базовым знаниям для мопедов.

3 вопроса в области дополнительных знаний для мопедов.

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Новые экзаменационные вопросы будут касаться как базовых знаний, применимых ко всем категориям водительских прав, так и специализированных вопросов для отдельных категорий.